Даішникам у Молдові заборонили затримувати машини без підстав

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в МВС країни, Сергій Д'якону, який заступив на посаду керівника дорожньої поліції, підписав наказ, згідно з яким, дорожнім поліцейським заборонено без підстав зупиняти транспортні засоби, затримувати їх більш ніж на 3 хвилини, якщо немає потреби документувати порушення, а також затримувати їх на термін більше 15 хвилин в разі складання протоколу про порушення.

Керівник дорожньої поліції заборонив своїм підлеглим приймати від водіїв чи інших осіб гроші, матеріальні цінності, вести розмови з водіями на теми, які не стосуються правопорушення, розмовляти по телефону щодо неслужбових питань, мати при собі більше 100 леїв (8 дол.)

Крім того, молдавським дорожнім поліцейським заборонено під час служби їсти, вживати алкогольні напої, палити, жувати жуйку, за винятком передбаченої перерви, яка проходить поза зоною посту.