Трамп озвучив масштаби втрат у війні РФ проти України: майже всі - військові

Президент США наполягає на укладенні угоди до настання зими.

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що минулого місяця у війні Росії проти України загинуло 25 000 осіб, а місяцем раніше – ще 32 000. Про це повідомляє Fox News.

"Минулого місяця у війні між Україною та Росією загинуло 25 000 людей, зрозуміло? Двадцять п’ять тисяч", – заявив Трамп журналістам.

Він додав, що місяцем раніше загинуло 32 000 осіб.

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"Переважно військові – 97% з них. Але незалежно від того, військові це чи цивільні, тільки уявіть: 32 000. Два місяці тому загинуло 33 000 людей, а цього місяця – 25 000. Яка жахлива трагедія", - продовжив президент США.

Трамп також заявив, що хоче побачити кінець війни якомога швидше, і повідомив, що нещодавно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я багато з ним розмовляв, і він йде на поступки, і Путін теж. І колись, сподіваюся, у недалекому майбутньому, можливо, ще до настання суворої зими, вони укладуть угоду", – сказав американський лідер.

За його словами, він наполягав на тому, щоб Зеленський спробував домовитися з очільником Кремля Володимиром Путіним.

"Я погодився із Зеленським, що ми обговорили багато різних тем, і щодо багатьох із них у нас склалася дуже міцна згода. Але знаєте, чого я від нього хочу? Щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився з ним", - резюмував Трамп.

Втрати росіян – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з січня по серпень 2026 року, російська армія втратила 248 964 особи на полі бою в Україні. Він наголосив, що населення 21 країни світу менше, ніж кількість російських військовослужбовців, втрачених за останні вісім місяців.

Також, за його словами, Україна має "відеопідтвердження кожної втрати російської сторони".

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