'Хіба вони не винесли уроків?': Лавров зробив заяву після зустрічі з главою МЗС Німеччини

Відносини між Росією та Німеччиною погіршилися протягом останніх тижнів.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув заклики Німеччини відмовитися від "небезпечного курсу ескалації", звинувативши країну в тому, що вона є головним спонсором України та прагне стати провідною військовою потугою в Європі. Про це пише Associated Press.

"Чи розуміє Берлін, до чого це може призвести? Хіба вони не винесли уроків із Другої світової війни?" - запитав він.

Лавров зробив таку заяву після того, як міністри закордонних справ Німеччини та Росії зустрілися в суботу на полях засідання, провівши першу таку зустріч віч-на-віч з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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"Він просто повторив свою офіційну публічну позицію, засуджуючи Росію. Ви можете самі судити, чи можна це вважати діалогом, чи ні", - сказав політик.

Водночас представник німецької делегації повідомив, що під час зустрічі міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Росію відмовитися від "небезпечного курсу ескалації" щодо Німеччини, Європи та альянсу НАТО.

"Відносини між Росією та Німеччиною погіршилися протягом останніх тижнів після спроби атаки за допомогою дрона минулого місяця в аеропорту Лейпцига – Німеччина звинуватила у цьому інциденті Росію – та взаємних заходів у відповідь, що послідували за цим", - нагадали в AP.

За словами посадовця, Вадефуль висловив готовність до покращення відносин, але наголосив, що для цього потрібна щира готовність російського керівництва припинити війну в Україні.

Після виступу Лавров зневажливо висловився про зустріч у Німеччині. Згодом на пресконференції в ООН він сказав, що "ця ініціатива міністра закордонних справ не принесла нічого нового".

Також він заявив, що "США зруйнували європейську систему безпеки та створили русофобський режим у Києві".

За словами Лаврова, Росія вважає, що угода про закінчення війни в Україні була досягнута під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці в серпні 2025 року. Дипломат наголосив, що "і ми, як і раніше, готові повернутися до неї".

Інші заяви Лаврова

Раніше російський дипломат виступив в ООН. За його словами, Росія не готова погоджуватися на перемир’я під час переговорів з Україною. Зокрема він перерахував завдання, заради яких Росія розпочала свою так звану "СВО".

"Якби Мінські угоди 2015 року, підтверджені в Парижі у 2019 році, були виконані, як того вимагала Рада Безпеки, то Україна зараз залишалася б у тих самих кордонах 1991 року. За винятком Криму, питання щодо якого закрите", - наголосив Лавров.

Також він пригрозив, що війна між РФ і Європою буде "дуже короткою". Політик зазначив, що якщо Європа нападе на Росію, то "це буде вже зовсім інша війна".

"Якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни проти Росії, нападе на Російську Федерацію, то це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою", - додав міністр.

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