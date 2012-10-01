На Київщині легковик врізався в дерево: 4 жертви

09:12, 01 жовтня 2012
Разное
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У Київській області легковик в’їхав у дерево: загинуло четверо осіб.

нимание ДТП

На Київщині, поблизу с. Іванків на автошляху Київ-Овруч, водій легкового автомобіля „ВАЗ-2170” не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та допустив зіткнення з деревом.

Про це повідомляє прес-служба МНС України.

Внаслідок зіткнення загинуло четверо осіб, ще одну особу з травмами у важкому стані госпіталізовано.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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