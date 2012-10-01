На Київщині легковик врізався в дерево: 4 жертви

На Київщині, поблизу с. Іванків на автошляху Київ-Овруч, водій легкового автомобіля „ВАЗ-2170” не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та допустив зіткнення з деревом.

Про це повідомляє прес-служба МНС України.

Внаслідок зіткнення загинуло четверо осіб, ще одну особу з травмами у важкому стані госпіталізовано.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.