Можновладці Севастополя не поділили повноваження (фото)

02:45, 20 жовтня 2012
Разное
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Голова Севастопольської міської державної адміністрації звернувся до природоохоронної прокуратуриз проханням розібратися із знищенням чотирьох ялин біля пам'ятника адміралу П.С.Нахімову.

Зрізані ялини позаду пам`ятника Нахімову в Севастополі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської МДА, ялини на центральній площі Севастополя були спиляні 11 жовтня відповідно до рішення Ленінської РДА.

У повідомленні також сказано, що, "згідно з розпорядженням СМДА № 459-ОД від 31 липня 2012 року - всі рішення про проведення робіт в історично-визначеній центральній частині міста (Графська пристань, Приморський бульвар, площа Нахімова), приймаються за узгодження і за особистим розпорядженням голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимира Яцуби". У СМДА вважають, що "в ситуації з ліквідацією зелених насаджень (ялин) біля пам'ятника Нахімову, Ленінська районна державна адміністрація перевищила свої повноваження і прийняла самовільне рішення про спилюванні ялин, грубо порушивши вищезазначене розпорядження".

Фото з сайту gazeta.sebastopol.ua

У Севастопольської МДА підкреслюють, що звернулися в прокуратуру, «враховуючи великий суспільний резонанс, який викликав захід щодо ліквідації старих зелених насаджень на центральній площі Севастополя".

Влада Севастополя також повідомили, що найближчим часом біля пам'ятника П.С.Нахімова будуть висаджені 4-метрові блакитні ялини, які місту подарували губернатори Дніпропетровської і Київської областей.

Знищення ялин на площі Нахімова викликало суспільний резонанс і широко висвітлювалося в багатьох місцевих ЗМІ.

Начальник відділу житлово-комунального господарства Ленінської РДА в місті Севастополі Євген Бортников повідомляв журналістам, що ялини спиляні в відповідно до регіональної програми з озеленення міста, що передбачає і реконструкцію території біля підніжжя пам'ятника Нахімову. Крім того, заявив чиновник, більш ніж 40-річні ялини мали нахил, тобто, створювали небезпеку для перехожих. Він також стверджував, що на місці зрізаних найближчим часом будуть висаджені нові блакитні ялини.

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