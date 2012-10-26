33-річний чоловік вчинив самоспалення

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, ввечері близько 22 години, вийшовши на подвір’я, чоловік дістав пляшку з бензином, облив себе і підпалив. На допомогу кинулися сусіди, які побачили палаючого чоловіка, який бігав по подвір’ю.

Чоловіка з 90% опіками тіла було госпіталізовано до хірургічного відділення Катеринопільської центральної райлікарні. Стан потерпілого критичний.

За словами сусідів, це не вже на перша спроба чоловіка покінчити з собою.