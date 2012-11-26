Працівник ДАІ схопив самогубцю за комір і витягнув

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, в селищі Маневичі Волинської області місцевий житель намагався скоїти самогубство, але зробити останній крок з залізничного мосту чоловікові завадив правоохоронець.

Старший інспектор ДПС з обслуговування стаціонарного посту №2 Олександр Косько заступав на службу. Прямуючи автомобілем на роботу, близько 19 години старший інспектор ДПС на залізничному мосту помітив чоловіка, який стояв на краю, тримаючись рукою за перило. «В обидва боки рухалися автомобілі, але ніхто не звертав уваги, або не хотів звертати, на самогубцю, – розповів О.Косько. – Я зупинився, а далі робив усе автоматично, бо розумів, що будь-якої миті може статися трагедія».

Працівник ДАІ, швидко підійшовши, схопив чоловіка за куртку і перетягнув через перила. Після цього правоохоронець відвіз чоловіка до райвідділу, де його заспокоїли та викликали родичів.

Виявилося, що чоловік вирішив покінчити життя самогубством через сварку з дружиною та її братом. Згодом у райвідділі подружжя таки порозумілося.

У ДАІ зазначили, що за виявлену мужність та відповідальність працівника Державтоінспекції буде відзначено.