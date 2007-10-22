820 ДТП сталося в Україні минулої доби

В Україні минулої доби сталося 820 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинула 21 особа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, зокрема, на Вінниччині вчора в ДТП загинули троє осіб та троє поранено. Аварія сталася поблизу с. Михайлівка Вінницького р-ну. Водій автомобіля "КамАЗ 5320" з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілями "ЗАЗ 1102" та "Daewoo Nexia", що рухались в зустрічному напрямку.

У Миколаєві в дорожньо-транспортну пригоду потрапив маршрутний мікроавтобус, на якого скоїв наїзд водій автомобіля "Toyota Camry". Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів автомобіля "Toyota", а також четверо пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.

Крім того, одна людина загинула і троє отримали травми в результаті ДТП, що сталася вчора на автодорозі Красноперекопськ – Сімферополь в Криму. Автомобіль ВАЗ-2105 врізався в ГАЗ-3307, який рухався попереду.