У Криму повісилася багатодітна мати

В одному з сіл Чорноморського району Криму місцеві жителі знайшли 30-річну жінку повішеною у власному будинку.

Як передає Magnolia-TV, у знайденій передсмертній записці самовбивця просила вибачення у своїх дітей і матері і говорила про те, що не хоче більше жити.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС Криму, жінка мешкала разом зі своєю мамою і трьома дітьми: 14-річною дочкою, 7-річним сином, а її молодший син народився лише минулого року.

За словами сусідів, сім`я жила небагато.

Деталі події з`ясовує слідчо-оперативна група МВС. Проводиться розслідування