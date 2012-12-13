МНС: мешканці Тернопільщини не готуються до "кінця світу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Тернопільської облдержадміністарції Василь Майка, коментуючи готовність рятувальників та інфраструктури області до «кінця світу».

«Попри ажіотаж, який панує довкола теми «кінця світу», бронювати місця в бомбосховищах ніхто з жителів області, як це подекуди є в Україні, не звертався», – сказав В. Майка.

За його даними, всього в області нараховується 485 захисних споруд, частина з них розрахована на захист і від радіації.

«В народі ці споруди називають бомбосховищами. Частина з них зруйновані, але зараз почався їх облік, ті, що лишилися, готові, щоб у разі потреби їх розконсервувати і використовувати», – зауважив В. Майка.

Він також додав, що котельні та лікарні області забезпечені автономними дизельними генераторами на випадок зникнення струму.

«Ми працюємо незалежно від «кінця світу». У кожному районі відділення МНС мають генератори, з якими можна виїхати на місце надзвичайної ситуації і забезпечити освітлення цілої вулиці, обігрів. Аналогічні генератори є у медичних закладах, їх регулярно перевіряють, щоб вони були в робочому стані. Автономними генераторами забезпечені і котельні», – запевнив начальник управління.

У свою чергу заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський повідомив, що недавно в мерію надійшов дзвінок від тернополянки, яка цікавилась, куди можна відвести свого собаку 21 грудня, оскільки настане кінець світу.