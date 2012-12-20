Українці не вірять у кінець світу через парад планет 21 грудня 2012 року, а світ в паніці

Так чи інакше, очікують кінця світу 7,3% населення.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, передані УНІАН.

У той же час у світі набирає обертів істерія, пов'язана з передбаченим настанням Армагеддона.

Наприклад, в Китаї за розмови про кінець світу поліція стала затримувати людей. У місті Чунцин китайська поліція затримала чотирьох осіб, «які поширювали чутки про кінець світу». Затримані посилалися на календар майя, тримали в руках листівки і вигукували гасла у гучномовець. За словами правоохоронців, підозрювані оголошували про настання глобальної катастрофи, грунтуючись на календарі стародавніх майя.

Крім того, туроператори повідомляють, що туристи по всьому світу стали купувати квитки тільки в один кінець через те, що наближається «кінець світу», який, згідно з деякими трактувань Календаря Майя, очікується 21 грудня 2012 року. У цьому зв'язку авіаперевізники та туроператори вимушені організовувати спеціальні акції та дисконти.

В наявності опинилася величезна кількість недорогих і навіть дешевих авіаквитків, зафіксований низький попит за всіма зарубіжними напрямками - ближніми і дальніми, констатують гравці ринку.

В окремих країнах на повідомлення про кінець світу через парад планет стали реагувати навіть прем'єр-міністри та Гідрометцентр. Так, прем'єр-міністр Австралії Джулія Гіллард записала звернення до співгромадян, в якому проголосила швидке настання кінця світу.

А в Росії Гідрометцентр Росії запевнив, що все буде добре, і ніякого кінця світу 21 грудня 2012 не буде, що, однак справило суперечливий ефект, оскільки багато росіян з певною недовірою ставляться до прогнозів цієї організації.

Втім, самі нащадки древніх майя абсолютно не приймають апокаліптичні ідеї, настільки розрекламовані в західному світі. За їх словами, швидше дата 21 грудня 2012 відноситься не до кінця світу, а до початку нової ери. Такої ж думки дотримується і уряд Гватемали.