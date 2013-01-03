Дизайнери «Київзеленбуду» поїдуть до Таллінна на квітковий фестиваль

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, столичні зеленбудівці працюють над оформленням квіткової композиції «Новий виток», яку представлять на фестивалі.

«Участь у міжнародних виставках і фестивалях – це не лише обмін досвідом, а ще й шанс підприємства заявити про себе на міжнародній арені. Упевнений, що наша змістовна композиція сподобається як учасникам, так і відвідувачам фестивалю», – зауважив генеральний директор «Київзеленбуду» Михайло Царенко.

Талліннський квітковий фестиваль проходить п’ять років поспіль на території парку Баштової площі.