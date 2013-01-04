Експерт: продавці бензину не зможуть різко підвищити ціну

Про це агентству УНІАН повідомив президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» Олександр Тодійчук.

«Особливих змін у 2013 році на ринку нафтопродуктів України не очікується, тому що поки не закладено якихось змін», - сказав О.Тодійчук

Також він відзначив, що коливання цін на паливо в Україні з певною специфікою відображатиме картину на світовому ринку.

«Внутрішнього впливу на ціни не бачу, оскільки видобуток нафти в Україні падає, транспорт нафти становить відсотків 20 від завантаження нафтопроводів. Ціни будуть стабільними», - сказав експерт.

Водночас, він відзначив існування чинника зниження купівельної спроможності власників автотранспорту, що також стримуватиме продавців нафтопродуктів від якихось різких рухів на ринку.

Як повідомляв УНІАН, споживання бензину в Україні в січні-листопаді 2012 року знизилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,8% - до 3,876 млн. тонн.

Споживання бензину в листопаді 2012 року порівняно з попереднім місяцем зменшилося на 7,8% — до 344,9 тис. тонн, а дизельного пального — зменшилося на 10,1%, до 559,4 тис. тонн.

На цю тему: Цушко вимагає від нафтотрейдерів знизити ціни на бензин

Антимонопольний комітет України вимагає від представників лідерів вітчизняного ринку нафтопродуктів до 10 січня 2013 року встановити економічно обгрунтовані ціни на паливо, вважаючи їх завищеними.

За даними Держстату, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів, зрідженого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7 тис. 664 одиниці, в листопаді 2012 року в грошовому вираженні зменшилася на 6,7% – до 6,523 млрд грн проти 6,99 млрд грн у жовтні 2012 року.

У листопаді через мережу АЗС було продано 267,4 тис. тонн бензину, що на 8% менше, ніж у жовтні; 175,4 тис. тонн дизельного пального, що на 5% менше, ніж у попередньому місяці; 32,7 тис. тонн зрідженого газу (на 5,7% менше); 12,9 тис. тонн стисненого газу (на 5,2% менше).

Україна в січні-листопаді цього року скоротила виробництво бензину порівняно з аналогічним періодом минулого року на 40,9% - до 1,52 млн. тонн, а дизельного пального - на 46,7% - до 1,279 млн. тонн.

В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік.