Викрадена наречена, як з'ясувалося, була не проти

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області «5 січня до чергової частини Бердянського міськвідділу ГУМВС України в Запорізькій області зателефонувала схвильована місцева жителька 1965 р.н. і повідомила, що її 22-річну дочку викрали незнайомці і зникли у невідомому напрямі. Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, співробітники міліції почали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадання людини).

За даними ВЗГ, виїхавши на місце події, співробітники міліції під час опитування свідків події встановили прикмети викрадачів, їх автомобіль, а також, що він може знаходитися на території Токмацького району Запорізької області.

«До справи підключилися працівники Токмацького міськвідділу міліції, які виїхали до м. Молочанськ, де вірогідно перебували викрадачі та їх жертва. З будинку «зловмисників» до них вийшла «полонянка», яка перебувала у доброму гуморі, і пояснила, що зараз знаходиться у свого нареченого, який «викрав» її згідно з стародавнім національним звичаєм», - повідомили у ВЗГ.

За даними правоохоронців, дівчину було доставлено до Токмацького РВВС ГУ МВС України в Запорізькій області, де вона письмово підтвердила факт того, що була викрадена за її згодою.

«На сьогодні відмову від заяви про викрадання дочки написала також мати дівчини, у зв'язку з чим провадження, відкрите раніше за її заявою, закрите», - повідомили у ВЗГ.

У зв'язку з подією, ГУ МВС України в Запорізькій області на офіційному сайті відомства опублікувало інформацію з проханням до любителів звичаїв і традицій попереджати про свої наміри рідних і не змушувати правоохоронців втрачати час, який вони могли використати на розкриття справжніх злочинів.