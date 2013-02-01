Вбивцю, засудженого на 60 років, помилково відпустили

44-річний Стівен Роббінс (Steven L. Robbins) відбував термін в одній з в'язниць штату Індіана.

30 січня, ув'язненого перевезли в Чикаго, де він постав перед судом за додатковим звинуваченням у розповсюдженні наркотиків. Після розгляду дані звинувачення були зняті, і судові пристави... звільнили Роббінса замість того, щоб відправити його назад у в'язницю, повідомляє РІА "Новости".

За даними поліції, так несподівано звільнений вбивця почав відбувати 60-річний термін в жовтні 2004 року.