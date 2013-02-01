Вбивцю, засудженого на 60 років, помилково відпустили
06:49, 01 лютого 2013Разное
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Поліція розшукує засудженого на 60 років вбивцю, якого три дні тому помилково звільнили влада штату Іллінойс.
44-річний Стівен Роббінс відбував 60-річний термін
44-річний Стівен Роббінс (Steven L. Robbins) відбував термін в одній з в'язниць штату Індіана.
30 січня, ув'язненого перевезли в Чикаго, де він постав перед судом за додатковим звинуваченням у розповсюдженні наркотиків. Після розгляду дані звинувачення були зняті, і судові пристави... звільнили Роббінса замість того, щоб відправити його назад у в'язницю, повідомляє РІА "Новости".
За даними поліції, так несподівано звільнений вбивця почав відбувати 60-річний термін в жовтні 2004 року.
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