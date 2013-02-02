Сьогодні - День бабака

Вважається, що в цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить з нори.

Якщо бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору, значить зима вже закінчується, а весна буде ранньою. Якщо ж бабак бачить свою тінь і, лякаючись її, ховається назад у нору - буде ще шість тижнів зими.

У деяких містах у цей день проводяться фестивалі, присвячені місцевим бабакам-провісникам.

Зі свого боку екологічні організації обурюються звичаєм будити сплячу тварину, стверджуючи, що це шкідливо для її організму, а велика кількість публіки, фото-і телекамер вганяють бабака в нервовий стрес.

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Зазначимо, що львівських бабаків в міському еколого-натуралістському центрі будять "за старим стилем" - 15 лютого. День бабака в США і Канаді відзначають 2 лютого - на Стрітення за католицьким календарем. «А в Україні ми живемо за православним календарем і, відповідно, Стрітення у православних 15 лютого», пояснює директор центру. Та й прогноз в середині лютого є значно точнішим.