Псевдоміліціонер продавав «липові» талони на бензин

Як повідомила УНІАН помічник начальника Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві Наталія Калиновська, до Шевченківського райуправління міліції звернувся з заявою громадянин, який повідомив, що під приводом продажу талонів на пальне певна особа заволоділа його грошима. При перевірці інформації правоохоронцям стало відомо, що це не перший такий випадок і від рук шахрая постраждало чимало людей.

Схема, яку використовував 27-річний аферист, була схожою в кожному випадку. Всім своїм майбутнім жертвам чоловік розповідав, що працює в міліції. Прикидаючись працівником ОВС, в компаніях знайомих, наче між іншим, говорив, що може задешево купити талони на пальне. Вартість вказувалася значно менша, ніж на АЗС - 8 гривень за літр. Враховуючи, що останнім часом ціна на паливо зросла, бажаючих придбати талони зі знижкою було безліч. Щоб люди йому повірили, спочатку продавав їм талони на невелику кількість пального. Брав у своїх замовників гроші, докладав власні кошти, купував талони на заправці, а потім віддавав їх своїм клієнтам.

Психологічний розрахунок був простим – угледівши привабливу перспективу придбання пального майже за півціни, необачні кияни миттєво втрачали пильність і віддавали гроші чоловіку. Через деякий час число бажаючих скористатися такою пропозицією значно зросла, і замовляли вже не по 10 талонів, тож і суми були немаленькими. Щоб клієнти нічого не запідозрили, кілька разів шахрай віддав покупцям справжні талони. Згодом, коли щасливі власники «шарового» бензину надавали оператору АЗС талони, у відповідь чули, що ці папірці можуть залишити собі на згадку, бо ніякої цінності та користі вони не представляють.

Обурені автовласники звернулися до міліції. Працівники карного розшуку Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві вийшли на зловмисника і затримали його на автозаправній станції. В одній кишені у нього були справжні талони на пальні, в іншій – «липові».

Заяви від ошуканих громадян тільки почали надходити, однак вже на поточний момент загальна сума грошей, яку любителі «шарового бензину» передали шахраю, становить близько півмільйона гривень.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). За подібні дії Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відносно афериста обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Працівники міліції перевіряють його на причетність до вчинення інших злочинів на території міста Києва, а також встановлюють коло постраждалих від дій винахідливого шахрая. За попередньою інформацією, від рук 27-річного киянина постраждало кілька десятків людей.