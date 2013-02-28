Шляховики хочуть зважувати вантажівки просто під час руху

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив радник голови «Укравтодору» Євген Прусенко.

“Зараз відпрацьовується спільний проект із чеською компанією на встановлення автоматичних ваг, що дозволяють зважувати автомобіль під час руху», - сказав він.

За словами Є.Прусенка, ваги будуть стаціонарними й дозволять вимірювати вагу автомобілів, які рухаються зі швидкістю до 100 км за годину.

Дослідний зразок ваг може бути встановлено під Києвом на трасі Київ-Чоп.

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Є.Прусенко також повідомив, що «Укравтодор» має намір передати Укртрансінспекції 36 пересувних ваг, щоб контролювати вагу транспорту.

«Автомобіль заїхав, вагу визначили, й відразу можна виписати штраф за перевантаження», - сказав він.

За словами Є.Прусенка, штрафи за перевантаження становлять 10-15 млн грн на рік.

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