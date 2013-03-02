Київська влада зачищає "зайві" маршрутки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Євген Водовозов сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ.

За його словами, вже з сьогоднішнього дня на лінії слідування вказаних маршрутних таксі збільшено кількість рухомого складу міського пасажирського транспорту, а саме: на тролейбусних маршрутах №№37,37-А, а також автобусних №№33, 63, 81.

Є.Водовозов уточнив, що це рухомий склад комунального підприємства “Київпастранс”, який обслуговує пасажирів на великих та надвеликих автобусах з доступом до інвалідів. Він нагадав, що минулого року комунальне підприємство поповнило свій парк новими автобусами та тролейбусами, і наразі місто має можливість наповнити окремі міські маршрути виключно комунальним транспортом.

За його інформацією, наразі розглядається ще 5 напрямів, де будуть зніматися маршрутні таксі: на житловому масиві «Виноградар»; напрям від станції метро “Святошин” - Борщагівка; житловий масив Оболонь; проспект Свободи - станція метро “Лук’янівська”; вулиця Волгоградська - Палац спорту.

“Це дає можливість припинити безпідставне дублювання”, - прокоментував Є.Водовозов плани з реформування транспортної мережі столиці.