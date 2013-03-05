8 березня у Львові відбудуться жіночі автоперегони

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, участь у перегонах візьмуть понад 40 автомобілів.

«У Львові вже вдев’яте проводяться змагання «Ралі Пань». Цього року ми додали нові конкурси для жінок. Кожна з них зможе себе проявити. Будуть змагання з автослалому для легкових автомобілів і для позашляховиків. Легкові ще змагатимуться у ралі другої категорії – це проїзд по місту за заданим маршрутом. Вони за певний час повинні його подолати. Все буде відбуватися за правилами дорожнього руху», - розповів директор жіночих автомобільних змагань «Ралі Пань» Сергій Єженков.

Як повідомили організатори, також у програмі змагань, передбачена окрема група для позашляхових автомобілів та кросоверів. У них буде окремий заліковий конкурс – змагання з джип-спринту, яке буде проходити на львівському танкодромі. Кожен екіпаж зможе показати свої вміння керувати позашляховиком чи кросовером в умовах поміркованого бездоріжжя.