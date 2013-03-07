Чоловіка насмерть засипало зерном
05:25, 07 березня 2013Разное
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На зерноскладі в селі Зозулинці Вінницької області місцевого жителя насмерть засипало зерном.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, у вівторок вранці на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №11 м. Козятина надійшло повідомлення про те, що в с. Зозулинці на території зерноскладу 51-річного місцевого жителя засипало зерном. Чоловіка відкопали працівники підприємства, однак людину повернути до життя не вдалося.
За попередніми даними, трагедія сталась під час проведення робіт з розчищення забірного отвору ємності, де зберігалось 400 тонн зерна.
Обставини події з’ясовують фахівці.
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