Чоловіка насмерть засипало зерном

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, у вівторок вранці на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №11 м. Козятина надійшло повідомлення про те, що в с. Зозулинці на території зерноскладу 51-річного місцевого жителя засипало зерном. Чоловіка відкопали працівники підприємства, однак людину повернути до життя не вдалося.

За попередніми даними, трагедія сталась під час проведення робіт з розчищення забірного отвору ємності, де зберігалось 400 тонн зерна.

Обставини події з’ясовують фахівці.