ДАІ просить водіїв пильнувати на слизькій дорозі: Погода ще зовсім не весняна

Як повідомляє Департамент ДАІ МВС України з посиланням на Гідрометцентр України, упродовж кількох діб в Україні погіршаться погодні умови.

Так, 10-11 березня, часом опади, у північних та більшості західних областей у вигляді снігу, у південній частині та на Закарпатті - дощу, на решті території мокрий сніг та дощ; місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, у центральних областях, 10 березня і в Карпатах, а 11 березня і у східній частині місцями сильні опади.

"ДАІ України звертається до водіїв з проханням бути уважними та обережними за кермом. Погода ще зовсім не весняна, тож не слід забувати про особливості керування автомобілем в умовах, недостатньої видимості, ожеледиці тощо", - йдеться у повідомленні.

У ДАІ радять слідкувати за технічним станом автомобіля, користуватися пасками безпеки, не перевищувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції та правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). А також з особливою обережністю рухатися на мостах та естакадах.

"Під час сильного снігопаду або дощу, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Під час ускладнення погодних умов по можливості утримайтеся від поїздок на власному транспорті", - додають у ДАІ.