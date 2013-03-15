Мисливець знайшов ящик з німецькими мінами

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Черкаській області, полюючи на дичину, чоловік запримітив у кущах невідомий предмет. Оглянувши знахідку, він зрозумів, що без саперів тут не обійтися та зателефонував рятувальникам. Фахівці піротехнічної служби аварійно-рятувального загону ідентифікували знахідку як німецькі стрибучі осколкові протипіхотні міни S.Mi.-35, у кількості 22 шт. Поруч з німецькими мінами рятувальники виявили радянську гранату Ф-1. Остаточну кількість виявлених боєприпасів піротехнічна група встановить після ретельного обстеження території спеціальними приладами.

Довідка УНІАН. Німецька протипіхотна осколкова міна, що вистрибує, кругового ураження Sprengmine-35 (S.Mi.-35) широко застосовувалася в роки Другої світової війни. Вражаючий ефект обумовлювався наявністю в корпусі міни близько 350 металевих кульок. Міна, вибухаючи на рівні 0,5-1,5 метра, вражала осколками навіть лежачих на землі бійців. Під час наступу союзників у Європі, міна S.Mi.-35 від американських піхотинців одержала прізвисько "стрибаюча Бетті". На Східному фронті її називали "міна-жаба".

Як повідомляв УНІАН, у Черкаському районі Черкаської області 12 березня неподалік села Степанки під залізничною колією знайшли мінометну міну часів Великої Вітчизняної війни.