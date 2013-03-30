До Севастополя з Донецька привезуть 13-тонний дзвін (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це після обговорення плану заходів щодо святкування 1025-ї річниці хрещення Київської Русі, повідомив журналістів перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Сергій Савенков.

"Ми плануємо, що дзвін для Свято-Володимирського собору в Херсонесі на автомобільній платформі буде доставлений до 27 квітня – до дня, коли хрестився в Херсонесі Великий князь Володимир", - сказав він.

Як додав віце-губернатор, планується, що на певному етапі дзвін супроводжуватиме Хресний хід.

"У Херсонесі дзвін встановлять на дзвінниці в кінці червня, а 28 липня, під час офіційного святкування 1025-річчя, дзвін буде освячений", - сказав С.Савенков.

Він додав, що на дзвоні будуть викарбувані написи, які свідчать про те, що дзвін присвячений 1025-річчю Хрещення Русі, і що дзвін "Відлитий вдячними нащадками святого рівноапостольного князя Володимира".

За твердженням севастопольської влади, цей дзвін стане найбільшим церковним дзвоном в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі до 1025-річчя Хрещення Київської Русі на дзвінниці Свято-Володимирського собору в Херсонесі (храм розміщений на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський») встановлять 13-тонний церковний дзвін.

Дзвін виготовлений завдяки підтримці міської державної адміністрації, меценатам, жителям міста на одному із заводів міста Донецька. Встановлять його до 28 червня - Дня рівноапостольного князя Володимира.