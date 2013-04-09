Посольство Голландії: ми розфарбуємо Київ в оранжевий колір

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник голови дипломатичної місії Королівства Нідерланди в Україні Геррі Віллемс.

“У квітні посольство організовує багато цікавих та особливий подій. Ми буквально “розфарбуємо” Київ в оранжевий колір, який є національним кольором голландців”, - сказала Г.Віллемс.

За її словами, серед запланованих подій - фестиваль голландського кіно, лекції, бізнес-семінар, фотовиставка, інтерактивні майстер-класи з відомим голландським шеф-кухарем та голландська вікторина.

Г.Віллемс зазначила, що квітень завжди був особливим місяцем для голландців, в першу чергу, завдяки святкуванню Дня королеви. Вона нагадала, що це національне свято відзначається в Нідерландах 30 квітня, починаючи з 1949 року.

У 2013 році, за словами Г.Віллемс, святкування Дня королеви не буде традиційним через надзвичайну подію, яка відбудеться 30 квітня. Це так звана “зміна трону”. Цього дня королева Беатрікс підпише Акт зречення престолу у королівському палаці на площі Дам в Амстердамі. Цього ж дня відбудеться вступ на престол її старшого сина короля Віллема-Александра. За словами Г.Віллемс, внаслідок такого конституційного кроку День королеви стане Днем короля і, починаючи з 2014 року, нове національне свято відбуватиметься 27 квітня, у день народження короля Віллема-Александра.

Г.Віллемс також зазначила, що Голландія посідає третє місце за обсягом інвестицій в економіку України. За її словами, на сьогодні в Україні працює близько 250 голландських компаній або представницьких компаній, в основному в галузі сільського господарства.