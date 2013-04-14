На українських дорогах з'явиться різнокольорова розмітка

З 15 квітня вступає в дію нова редакція Правил дорожнього руху, прийнята 11 лютого 2013 року на засіданні уряду.

Як повідомляє Урядовий портал, ці зміни передбачають низку нововведень. Так, для зменшення ризику виникнення ДТП на заміських дорогах Правила дорожнього руху доповнені новою вимогою - у період з 1 жовтня по 1 травня транспортні засоби зобов`язані рухатися за межами населеного пункту в світлий час доби з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар.

Зміни також стосуються застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху, впровадження європейських зразків дорожніх знаків і дорожньої розмітки. Так введено більш як 20 дорожніх знаків. Розмітка ж буде п`яти кольорів: біла, жовта, синя, оранжева і біло-червона.

Крім того вводяться нові терміни: «газон», «острівець безпеки», «денні ходові вогні», «маневрування», «регулювальник», «удосконалене покриття».

Згідно із новими правилами, дорожні знаки мають перевагу перед розміткою і не повинні бути закриті від огляду будь-якими перешкодами навіть частково. Крім того, дорожні знаки повинні бути розміщені не вище 6м над рівнем дороги і повинні бути видні за 100м. Якщо знак встановлений на узбіччі дороги ширше однієї смуги, він дублюється на розділювальній смузі.

За новими правилами темним часом доби є ”частина доби від заходу до сходу сонця”. Раніше було передбачено, що це період від кінця сутінків (30 хвилин після заходу сонця) до початку ранкових сутінків (30 хвилин до сходу).

З правил також прибрали пункт, який вказує на те, що обгін можливий тільки зліва по ходу руху.

Крім того, передбачено посилення вимог до проїзду повз ТЗ з розпізнавальним знаком «Діти». Водії, які рухаються по сусідній смузі, обов’язково повинні знизити швидкість, а в разі необхідності – зупинитися для запобігання наїзду на дітей, що виходять з автобуса.