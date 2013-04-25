Про підпільну мережу моторного мастила дізналася прокуратура

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області під час перевірки прокуратурою Надвірнянського району отримано оперативну інформацію про розкрадання паливно-мастильних матеріалів службовими особами одного з державних підприємств області.

Зловмисники діяли на території Надвірнянського, Богородчанського та Верховинського районів. Зловмисники виготовляли фальсифікат, а потім збували його у точках продажу по всій області.

Так, житель с. Пнів, Надвірнянського району фасував викрадене моторне масло в тару під виглядом продукції відомих українських та російських виробників в підсобних приміщеннях у себе на подвір’ї. Згодом продавав фальсифікат у власному магазині.

Такий же підпільний цех виявлено в с. Старуня Богородчанського району. Там місцевий мешканець також виробляв і збував оптом фальсифіковане моторне маслом та тосол.

Крім того, встановлено ряд підприємців, які реалізовували в магазинах ці фальсифіковані паливно-мастильні матеріали без відповідних документів.

Загалом, в ході проведених обшуків, виявлено та вилучено фальсифікованого моторного масла на суму близько 69 тис. грн, тосолу - на 65,8 тис. грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб).