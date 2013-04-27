Депутат: за новим законом водієві буде легше відкупитися від інспектора ДАІ

Про це заявив народний депутат від «Батьківщина», голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Олександра Дубовой, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За його словами, у законопроекті є очевидним намагання МВС розширити права інспекторів ДАІ, разом з цим зросте суб’єктивний підхід при визначенні правомірності дій водіїв і автовласників.

Це стосується передовсім пропозицій надати право інспекторам ДАІ здійснювати «контроль технічного стану колісних транспортних засобів під час їх експлуатації», а також права «відвідувати підприємства, установи й організації для виконання контрольних і профілактичних функцій», зазначив депутат.

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«Відвідувати» підприємства – дуже солодка діяльність. Спитайте у пожежників, співробітників санепідемстанцій і інших наділених правом «відвідувати». Схоже на те, що у міліції замість боротися, вирішили долучитися», - наголосив він.

«Щодо перевірки технічного стану транспортних засобів під час експлуатації – цікаво подивитися, яким чином МВС втілюватиме цей пункт. Ключове слово «під час експлуатації», тобто перевірка здійснюється прямо на дорозі. Якщо навіть для того, щоб елементарно виміряти тиск у шинах автомобіля, потрібен додатковий контрольний пристрій, то для реалізації цього права у повному обсязі патрульні екіпажі ДАІ мають возити з собою обладнання мініавтослесарень», - заявив О.Дубовой.

Він вважає, що на практиці водіям легше буде відкупитися, аніж доводити свою правоту, що може вимагати або скасування поїздки, або необґрунтованої затримки в дорозі до з’ясування правомірності претензій міліціонерів.

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Разом з тим, зазначив депутат, МВС стверджує, що законопроект розроблений у відповідності до пункту 197.1. Національного плану дій на 2013 рік з впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Однак у цьому пункті Національного плану немає жодного слова про відвідування підприємств міліцією для виконання контрольних і профілактичних функцій, так само як нічого не сказано про право працівників ДАІ здійснювати контроль за технічним станом автомобілів під час експлуатації.

«Тому цей законопроект виглядає як спроба під загальний шумок протягнути через Верховну Раду ініціативи, що збільшують корупцію на українських дорогах, і саме з цих причин народні депутати не мають права за нього голосувати», - наголосив О.Дубовой.