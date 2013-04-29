УДАР пропонує подвоїти штрафи водіям маршруток за телефонні розмови за кермом

Відповідний проект закону “Про внесення змін до статті 1212 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності водіїв при наданні послуг з перевезення пасажирів, за користування засобами зв'язку” зареєстрований у Верховній Раді народним депутатом від «УДАРу» Олександром Мочковим, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Зокрема, передбачається встановлення штрафу від п'ятдесяти до сімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1275 грн) для водіїв маршруток та автобусів, що здійснюють міжміські чи міжнародні перевезення. Якщо ж водій вдається до повторного подібного порушення протягом року, то його очікуватиме позбавлення права керувати транспортними засобами на термін від одного до трьох років.

Як зазначив О.Мочков, використання водіями під час руху транспорту засобів зв'язку, не обладнаних технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук, є однією з причин створення небезпечних ситуацій на дорозі. «Особливо це небезпечно, коли під час руху засобами зв'язку користуються водії транспорту, що працюють у режимі маршрутних таксі, а також водії транспортних засобів, що здійснюють міжміські чи міжнародні перевезення пасажирів», - сказав він.

В той же час, наголосив О.Мочков, діючі штрафи за це порушення, встановлені у розмірі від двадцяти п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 425 до 510 грн), не відповідають рівню загрози життю пасажирів.