У Кременчуці каток врізався в Volkswagen

Люди не постраждали.

Як повідомили УНІАН у Кременчуцькому відділі ДАІ, ДТП сталося 16 травня о 18.20 на вул. Некрасова.

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За офіційними даними, працівник місцевого дорожнього ремонтно-будівельного управління, керуючи катком, не витримав дистанцію й врізався в автомобіль марки Volkswagen, який зупинився попереду. Люди живі, легкову машину пошкоджено.