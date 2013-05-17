У Кременчуці каток врізався в Volkswagen
11:53, 17 травня 2013Разное
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У Кременчуці Полтавської області вчора ввечері дорожній каток врізався в автомобіль Volkswagen.
ДТП
Люди не постраждали.
Як повідомили УНІАН у Кременчуцькому відділі ДАІ, ДТП сталося 16 травня о 18.20 на вул. Некрасова.
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За офіційними даними, працівник місцевого дорожнього ремонтно-будівельного управління, керуючи катком, не витримав дистанцію й врізався в автомобіль марки Volkswagen, який зупинився попереду. Люди живі, легкову машину пошкоджено.
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