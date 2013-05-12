У Києві в німецький Opel врізався радянський танк Т-34
17:21, 12 травня 2013Суспільство
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У Києві танк Т-34, що брав участь в історичній реконструкції бойових подій, скоїв ДТП.
Сьогодні вдень у Києві на вулиці Саперно-Слобідській танк Т-34, який брав участь в реконструкції бойових подій часів Великої Вітчизняної війни у селищі Пирогово, скоїв зіткнення з автомобілем «Opel Vectra» німецького виробництва.
Як повідомили УНІАН у столичному ДАІ, водій легковика та механік-водій танка владнали інцидент на місці, не викликаючи співробітників ДАІ, склавши так званий європротокол про ДТП.
Також, за попередніми даними, винуватцем інциденту, була особа, яка керувала танком.
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