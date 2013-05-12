У Києві в німецький Opel врізався радянський танк Т-34

Сьогодні вдень у Києві на вулиці Саперно-Слобідській танк Т-34, який брав участь в реконструкції бойових подій часів Великої Вітчизняної війни у селищі Пирогово, скоїв зіткнення з автомобілем «Opel Vectra» німецького виробництва.

Як повідомили УНІАН у столичному ДАІ, водій легковика та механік-водій танка владнали інцидент на місці, не викликаючи співробітників ДАІ, склавши так званий європротокол про ДТП.

Також, за попередніми даними, винуватцем інциденту, була особа, яка керувала танком.