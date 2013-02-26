Повітряна куля з туристами впала у Єгипті: 19 людей загинули
08:35, 26 лютого 2013Світ
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Повітряна куля з 20 туристами впала у єгипетському Луксорі.
Повітряна куля з іноземними туристами впала у вівторок в Єгипті, щонайменше 19 з них загинули, повідомляє агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на представника місцевої влади.
За даними єгипетських ЗМІ, повітряна куля загорілася на висоті близько 300 метрів, після чого впала. У кошику кулі, що експлуатувалася однією з місцевих туристичних компаній, перебували "туристи різних національностей", відзначає РІА Новости.
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