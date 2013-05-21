Українським водіям радять уникати транзиту через Румунію
23:21, 21 травня 2013Разное
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Міністерство інфраструктури України рекомендує перевізникам уникати транзитного проїзду через територію Румунії у зв'язку з акцією протесту, яка розпочнеться в країні з 23 травня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на Посольство України в Румунії.
Згідно з повідомленням, акція протесту викликана вимогами румунських перевізників змінити деякі положення чинного законодавства, і продовжиться, за попередніми прогнозами, близько двох тижнів.
При цьому передбачається, що румунські перевізники повністю зупинять свою діяльність і блокуватимуть в'їзд будь-яких вантажівок до великих міст по всій території Румунії.
Разом з тим, румунські перевізники в особі Національної дорожньої конфедерації попередили про початок акцій протесту наперед.
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