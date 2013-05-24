10-річного хлопчика убило струмом на рибалці
03:21, 24 травня 2013Разное
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У селі Грицики Красилівського району Хмельницької області 10-річного хлопчика убило струмом під час рибалки.
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби УМВС України в області Інна Проник, пригода трапилася учора, коли хлопчик разом з батьком вудив рибу на одному з сільських ставків.
“Хлопчик 2003 року народження, закидаючи вудку, допустив її зачеплення з лінією електромереж. При спробі від’єднати вудку він був смертельно вражений струмом”, - сказала Проник.
Вона додала, що наразі проводиться подальша перевірка. Тіло потерпілого направлене на судово-медичну експертизу.
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