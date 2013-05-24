Прокуратура питає, як могли піти під землю 12 гаражів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури району, підкресливши, що відповідні доручення направлені до Управління ДСНС в Шевченківському районі та райдержадміністрації.

Крім того, органи влади зобов’язані надати інформацію щодо вжитих заходів для недопущення випадків, які можуть загрожувати безпеці людей та руйнуванню житлових будинків, додали в прокуратурі.

Як повідомлялося, у Києві 22 травня на вулиці Петровській, де знаходиться гаражний кооператив, стався зсув грунту. Всього в кооперативі 120 гаражів, з них вже 12 зруйновані через зсув.