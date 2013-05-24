Прокуратура питає, як могли піти під землю 12 гаражів
04:54, 24 травня 2013Разное
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Прокуратура Шевченківського району Києва зобов’язала контролерів та органи влади встановити причини зсуву ґрунту на вул. Петрівській, 30-34, внаслідок чого були зруйновані 12 гаражів місцевих мешканців.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури району, підкресливши, що відповідні доручення направлені до Управління ДСНС в Шевченківському районі та райдержадміністрації.
Крім того, органи влади зобов’язані надати інформацію щодо вжитих заходів для недопущення випадків, які можуть загрожувати безпеці людей та руйнуванню житлових будинків, додали в прокуратурі.
Як повідомлялося, у Києві 22 травня на вулиці Петровській, де знаходиться гаражний кооператив, стався зсув грунту. Всього в кооперативі 120 гаражів, з них вже 12 зруйновані через зсув.
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