Українцям будуть видавати нові водійські права - з чіпом

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив начальник Центру безпеки дорожнього руху Сергій Будник.

«Додано чіп, але громадянин України може отримати і без чіпа, – сказав Будник. – У чіп заноситься інформація, яка є на самому посвідченні водія, а також додаткова, пов’язана з захистом, домашньою адресою громадянина, його податковим номером, біометричними даними», – сказав Будник.

Також, за його словами, згідно із постановою Кабміну, змінено термін дії посвідчення водія. «У нас було встановлено термін дії 50 років, сьогодні ж відповідною постановою передбачено, що термін для категорій А-А1, В-В1 встановлюється 20 років, для інших – 10 років», – наголосив начальник Центру безпеки дорожнього руху.

Також, за словами Будника, чіп буде встановлений і у технічний паспорт автомобіля, але там він буде обов’язковим.