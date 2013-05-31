У Києві за добу піймали 48 п'яних водіїв

Співробітники столичної Державтоінспекції затримали за добу за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння 48 водіїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ міста Києва, всього було зареєстровано 704 порушення правил дорожнього руху. Одним з найбільш розповсюджених залишається перевищення швидкості – 250 відхилень від правил.

За минулу добу в столиці зареєстровано шість ДТП, в яких шість осіб отримали травми.