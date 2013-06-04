З Черкас вивезли радіаційний контейнер

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Черкаській області, працівники Державного спецкомбінату "Київський ДМСК" завантажили радіаційний контейнер на спецтранспорт та повезли до спецкомбінату для подальшої дезактивації. Всі роботи проводилися під контролем фахівців відділення радіаційного та хіміко-біологічного захисту аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС у Черкаській області.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня на березі Дніпра у Черкасах в районі вулиці Портової рибалка знайшов герметично закриту циліндричну ємність із спеціальним застережним знаком «Радіаційна небезпека». Об’єкт схожий на контейнер для зберігання та транспортування джерел іонізуючого випромінювання вимило водою неподалік ТОВ «Спецсудосервис». За допомогою спецприладів фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій зробили заміри радіаційного фону безпосередньо на контейнері та прилеглій території. У відповідності до результатів на самому контейнері рівень радіації по гамма випромінюванню перевищено у 2 рази, по бета випромінюванню (яке менш небезпечне) у 10 разів.