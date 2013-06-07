До України з Британії прилетять 29 історичних літаків

Про це йшлося під час зустрічі віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула з послом Великої Британії в Україні Саймоном Смітом, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

Зокрема, йшлося про візит до України члена британської Королівської родини Принца Майкла Кентійського - було обговорене питання реалізації в Україні 30 червня - 10 липня цього року двостороннього військово-історичного проекту «Клуб любителів старовинної авіації «Air Squadron».

«У Великої Британії та України є моменти спільної історії. Зокрема, це стосується боротьби наших народів з фашизмом під час Другої світової війни», - сказав віце-прем’єр-міністр.

У рамках проекту до України з Великої Британії прилетить 29 літаків, створених у період Першої та Другої світової війни і в перші повоєнні роки. Пілотувати літаки будуть члени британського «Клубу любителів старовинної авіації «Air Squadron». Вілкул є головою оргкомітету проекту.

«Уряд надасть всебічну підтримку проекту «Клуб любителів старовинної авіації «Air Squadron» на кожному етапі його реалізації, забезпечить усі умови для здійснення безперебійних перельотів в українському небі», - сказав він.

Під час візиту до України Принц Кентійський зустрінеться з керівництвом держави. Члени британського клубу «Air Squadron» відвідають авіаційну бригаду Повітряних сил Збройних сил України в м. Васильків. Спільно з українськими пілотами проведуть вильоти на аеродромах «Київ» (Жуляни), «Васильків» (Київська область) і «Бельбек» (Севастополь).

У Криму відбудеться військово-історичне відтворення бою Кримської війни 1853-1856 років на Федюхіних висотах міста Балаклава і політ літаків Клубу над полем бою. Заплановане відвідання гостями Державної компанії «Антонов» та Державного музею авіації.

Британські пілоти зустрінуться також зі студентами Національного авіаційного університету. Відбудеться низка інших культурних та історичних заходів у пам’ятних місцях та музеях України.

З самого початку заснування клубу, майже піввіку тому, до нього входили учасники Другої світової війни, а також - впливові особистості Великої Британії, члени Королівської родини, політики, бізнесмени, серед яких Принц Кенійський, зазначається в повідомленні.

*** Клуб любителів старовинної авіації «Air Squadron» засновано в 1966 році. Згідно зі статутом, Клуб має обмеження і є закритим для загального вступу. Загалом Клуб може нараховувати до 100 членів. Учасники клубу здійснюють регулярні польоти до інших країн: вони відвідали США, Росію, Польщу, Йорданію, Пакистан, Марокко, Південну Африканську Республіку.