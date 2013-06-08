У Львові розпочинається міжнародний чемпіонат з "Мафії"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сімдесят найрейтинговіших учасників з України, Росії, Молдови, Польщі та Німеччини протягом двох днів будуть змагатися за звання найсильнішого гравця.

Президент Федерації інтелектуально-рольових ігор Мафія (ФІІМ) Ернест Федоров розповів: «Чемпіонат України відбудеться вже вдруге. Вперше ми проводили його у 2008 році. Також ми вже провели 6 чемпіонатів світу з гри MAFIA. Цього року ми вирішили поновити змагання на рівні України. До цього є великий інтерес. Ми робимо акцент на українських гравців. Україна серед країн СНД – номер один у цій грі."

Федоров також поінформував, що у кожному місті-мільйоннику України є професійний MAFIA-клуб, який входить у Федерацію інтелектуальної гри MAFIA. "Це спортивний, а не розважальний варіант цієї гри. Федерацією розроблено систему проведення чемпіонатів, регламент змагань різного рівня. Ми маємо авторські права на правила гри, які зараз називаються «класичний варіант гри у MAFIA», - зазначив він.

Перший день MAFIA UKRAINIAN OPEN 2013 буде проходити за зачиненими дверима – і з сімдесяти рейтингових гравців у фінал потраплять тільки десять найкращих.

Остаточного переможця визначать фінальні ігри другого дня. Усі ігри фіналу будуть транслюватися на моніторах.

«Через цю гру можна розвиватися, удосконалюватися, долати якусь сором’язливість. Ти тренуєшся і виходиш у життя підготовленою і більш розкутою, впевненою у собі людиною», - відмітив рейтинговий гравець львівського Мафія-клубу Максим Столярчук.

Довідка УНІАН. Мафія — командна психологічна рольова гра з детективним сюжетом, яка моделює боротьбу інформованих один про одного членів організованої меншості проти неорганізованої більшості.