Яндекс дослідив сни українців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Яндекс, найбільший сплеск цікавості до снів виникає в січні, в період ворожінь на зимові свята. Найчастіше українці намагаються дізнатися, як трактувати побачене.

Наприклад, користувачі задають запити "до чого сниться пташеня сови" або "що якщо сниться золоте кільце". У сні бачать і звірів - "до чого приснився козел", і їжу - "до чого сниться малина", і різноманітні події - "приснилося що мені пророкують майбутнє". Іноді сновидіння описують в загальних рисах - "коли сниться дощ", а іноді дуже докладно, щоб уже напевно - "приснилося, що дружина подарувала мені красиві коричневі туфлі".

Однак найпопулярніші сни за запитами українських користувачів - це вагітність, риба і весілля.

Топ-10 снів, тлумачення яких українці шукають в Яндексі:

До чого сниться ...

1. вагітність

2. риба

3. весілля

4. колишній хлопець

5. змія

6. хлопець, який подобається

7. кров

8. море

9. секс

10. собака

На тему: «Яндекс» розповів, що діти шукають в інтернеті

У пошукових шукають не тільки значення снів. Іноді користувачі хочуть дізнатися, "що треба зробити аби приснився страшний сон" або "як зробити щоб сон не збувся". А деякі хочуть навчитися впливати на сни інших - "як пробратися в сон людини" або "як зробити так щоб людині приснилося те що потрібно мені".

Також Яндекс наводить такі запити про сни:

"До чого сниться дружина-вампір"

"До чого сниться вчити звірів танцювати"

"До чого сниться просто ходити"

"Що у сні хачапурі"

"Що коли снитися яблуневий цвіт"

"Що сниться собаці"

"Що робити якщо сниться джигурда"

"До чого сниться не зміг пронести дівчину на руках"

"Що якщо сниться кататися на страусі"

"Сниться директор"

"Мені приснилося що я дівчина"

"Якщо приснилася колишня мого хлопця"

"Якщо снитися маленький птичка"

"Що значить якщо сниться паркур не велосипеді"