Аеропорт "Бориспіль" заявляє про небезпеку пожеж на звалищах

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту "Бориспіль".

"Особливо небезпечними можуть бути пожежі на території звалищ, розташованих у безпосередній близькості до аеродрому, що порушує норми Повітряного кодексу України і створює задимлення на аеродромі", - повідомляє прес-служба.

Наразі аеропорт працює в штатному режимі, повністю забезпечуючи безпеку польотів і заходи протипожежної безпеки. Проте через ймовірність загорання звалищ поблизу аеродрому відповідні служби працюють у посиленому режимі.

У прес-службі зазначили, що "Бориспіль" робить все можливе для ліквідації звалищ поблизу аеродрому з метою забезпечення безпеки польотів.

"Аеропорт здійснює всі законні дії, спрямовані на виконання вимог законодавства, що передбачають відсутність звалищ у радіусі 15 км навколо аеродрому для забезпечення безпеки польотів", - зазначили в прес-службі.

Разом з тим, в прес-службі аеропорту повідомили про участь державного підприємства міжнародного аеропорту "Бориспіль" у судовому процесі за позовом Бориспільської міжрайонної прокуратури Київської області про припинення роботи полігону твердих побутових відходів ТОВ «Еко-Сервіс», який розташований на відстані близько 2 км від злітно-посадочної смуги аеропорту.

"Господарський суд Київської області задовольнив вимоги прокуратури і аеропорту своїм рішенням від 20 березня 2013. У зв'язку з тим, що ТОВ «Еко-Сервіс» подало апеляцію, рішення не набуло законної сили. Розгляд справи у порядку апеляції не призначено", - пояснили в прес-службі.