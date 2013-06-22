Скутерист підрізав "мерседес", є постраждалі

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, ДТП сталася в селищі Товсте Заліщицького району.

Встановлено, що водій скутера, здійснюючи поворот ліворуч, не помітив, що позаду на великій швидкості мчить автомобіль «Мерседес».

Внаслідок маневру скутериста, водій легківки допустив зіткнення, після чого мотоцикліста відкинуло на стіну прилеглого будинку, натомість легківка перекинулась і покотилася тротуаром на сімох пішоходів, зачепивши декого з них.

Внаслідок ДТП найважчі ушкодження отримав пасажир іномарки – 4-річний хлопчик з відкритою черепно-мозковою травмою в коматозному стані доставлений до обласної лікарні.

Решту учасників ДТП з ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили в районні лікарні.

Усі деталі аварії з’ясовують слідчі. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).