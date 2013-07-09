Директора "Большого театру" звільнили через балерину

04:13, 09 липня 2013
Разное
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Гендиректор Державного академічного Большого театру Анатолій Іксанов достроково залишить свою посаду.

Повноваження А.Іксанова закінчуються в 2014 році, але відставка гендиректора відбудеться вже 9 липня. Про це увечері 8 липня повідомив сайт "Сноб" з посиланням на власні джерела і підтвердив РІА "Новости" співрозмовник у Міністерстві культури РФ.

"Розглядалися три можливих кандидата на посаду генерального директора Большого театру: генеральний директор музтеатру Станіславського Володимир Урін, Михайло Швидкий і виконавчий директор опікунської ради Большого театру Олександр Будберг. Усі ці кандидати за останній тиждень неодноразово бували в міністерстві", - сказав співрозмовник агентства.

Цю ж інформацію підтвердили РосБізнесКонсалтингу джерела в театральних колах.

За даними телеканалу "Дождь", причиною відставки А.Іксанова став конфлікт з балериною і депутатом Державної Думи від фракції "Єдина Росія" Світланою Захаровою.

Цей скандал став "останньою краплею", що переповнила чашу терпіння, пише газета "Известия". Вже рік Большой театр потерпає від гучних скандалів.

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