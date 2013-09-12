Квиток в один кінець: 200 тисяч чоловік готові померти на Марсі

Про це пише Inopressa з посиланням на Die Welt.

За підсумками багатоступінчастого відбору повинно залишитися від 24 до 40 кандидатів, які мають пройти семирічний курс навчання. Потім на Марс повинна відправитися перша група з 4 осіб (політ заплановано на 2023 рік). Згодом раз на два роки організатори збираються відправляти на Марс поповнення. Повернення на Землю не планується.

Фінансуватиме місію голландський підприємець Бас Лансдорп збирається за рахунок прибутків від продажу прав на перегляд прямої відеотрансляції - спочатку з космічного корабля, а потім і з колонії.

Фахівці тим часом сумніваються у здійсненності цього проекту, зазначає Die Welt. Через тривале перебування в стані невагомості (політ триватиме не менше 500 днів) люди до моменту прибуття стануть удвічі слабшими - для освоєння Червоної планети їм може просто не вистачити сил.