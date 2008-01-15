У Детройті відкрився міжнародний автосалон (фоторепортаж)
Виставка триватиме до 27 січня
Перша у новому році Міжнародна автомобільна виставка відчинила свої двері для журналістів у Детройті, визнаній столиці автобудівної промисловості Сполучених Штатів.
На детройтському автосалоні, котрий вважають дороговказом усієї галузі, цього року особливу увагу приділяють економічності та екологічності машин. Адже пересічна ціна найдешевшого бензину з октановим числом 87 нині понад 3 долари за галон, а в Нью-Йорку і Каліфорнії – до 3 з половиною, тобто 91 цент за літр пального.
|The Mini Cooper S
|Dodge ZEO
|Chrysler ecoVoyager
Автобудівники змушені переорієнтуватися, тим більше, що місяць тому президент Джордж Буш підписав ухвалений Конгресом закон, що зобов‘язує до 2020 року підвищити економічність машин на 40 відсотків, зменшити споживання пального. В Нью-Йорку та інших великих містах до бензину додають етанол, кукурудзяний спирт, але Рік Вагонер, генеральний директор «Дженерал Моторз», каже, що до повсюдного поширення ще далеко: «Заправок, які мають етанол, у нас поки що лише 1400 зі 170 тисяч заправних станцій у Сполучених Штатах. Ми повинні збільшити цю кількість».
Авта з гібридними двигунами, бензо-електричними, перейшли вже з категорії концептуальних до комерційних моделей. «Форд» пропонує свій крос-овер «Ескейп», «Тойота» – «Пріус», «Кемрі» і нову модель «Ей-Бет», «Дженерал Моторз» – «Шевроле-Волт». Німецька компанія «БМВ» показує у Детройті дизельну версію свого всюдихода «Екс-п’ять», який збирають на конвеєрі у Південній Кароліні.
|The Saturn Vue Green Line Plug-in Hybrid
Автосалон у Детройті триватиме до неділі, 27 січня.
Радіо "Свобода", фото Reuters