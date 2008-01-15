У Детройті відкрився міжнародний автосалон (фоторепортаж)

Перша у новому році Міжнародна автомобільна виставка відчинила свої двері для журналістів у Детройті, визнаній столиці автобудівної промисловості Сполучених Штатів.

На детройтському автосалоні, котрий вважають дороговказом усієї галузі, цього року особливу увагу приділяють економічності та екологічності машин. Адже пересічна ціна найдешевшого бензину з октановим числом 87 нині понад 3 долари за галон, а в Нью-Йорку і Каліфорнії – до 3 з половиною, тобто 91 цент за літр пального.

Увесь рух у центрі Детройта загальмував: вершники-ковбої гнали череду у 120 довгорогих техаських корів. Череда супроводжувала до виставочного павільйона Кобо-Сентр нову модель вантажівки-пікапа «Крайслер Додж-Рам». «Якщо ми прагнемо виділятися на тлі череди, мусимо прислухатися до вимог споживача», – заявив Джим Пресс, віце-президент «Крайслера», запевняючи, що його компанія підвищила економічність пікапа. Втім, явно, що не від доброго життя, як кажуть: продаж пікапів «Крайслера», «Форда» і «Дженерал Моторз» торік зменшився на 6 відсотків, а в цілому попит на детройтську продукцію відступив до рівня 1998-го року.

Автобудівники змушені переорієнтуватися, тим більше, що місяць тому президент Джордж Буш підписав ухвалений Конгресом закон, що зобов‘язує до 2020 року підвищити економічність машин на 40 відсотків, зменшити споживання пального. В Нью-Йорку та інших великих містах до бензину додають етанол, кукурудзяний спирт, але Рік Вагонер, генеральний директор «Дженерал Моторз», каже, що до повсюдного поширення ще далеко: «Заправок, які мають етанол, у нас поки що лише 1400 зі 170 тисяч заправних станцій у Сполучених Штатах. Ми повинні збільшити цю кількість».

Авта з гібридними двигунами, бензо-електричними, перейшли вже з категорії концептуальних до комерційних моделей. «Форд» пропонує свій крос-овер «Ескейп», «Тойота» – «Пріус», «Кемрі» і нову модель «Ей-Бет», «Дженерал Моторз» – «Шевроле-Волт». Німецька компанія «БМВ» показує у Детройті дизельну версію свого всюдихода «Екс-п’ять», який збирають на конвеєрі у Південній Кароліні.

Автосалон у Детройті триватиме до неділі, 27 січня.

Радіо "Свобода", фото Reuters