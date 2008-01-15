У Детройті відкрився міжнародний автосалон (фоторепортаж)

10:45, 15 січня 2008
Разное
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Виставка триватиме до 27 січня

Перша у новому році Міжнародна автомобільна виставка відчинила свої двері для журналістів у Детройті, визнаній столиці автобудівної промисловості Сполучених Штатів.

На детройтському автосалоні, котрий вважають дороговказом усієї галузі, цього року особливу увагу приділяють економічності та екологічності машин. Адже пересічна ціна найдешевшого бензину з октановим числом 87 нині понад 3 долари за галон, а в Нью-Йорку і Каліфорнії – до 3 з половиною, тобто 91 цент за літр пального.

Увесь рух у центрі Детройта загальмував: вершники-ковбої гнали череду у 120 довгорогих техаських корів. Череда супроводжувала до виставочного павільйона Кобо-Сентр нову модель вантажівки-пікапа «Крайслер Додж-Рам». «Якщо ми прагнемо виділятися на тлі череди, мусимо прислухатися до вимог споживача», – заявив Джим Пресс, віце-президент «Крайслера», запевняючи, що його компанія підвищила економічність пікапа. Втім, явно, що не від доброго життя, як кажуть: продаж пікапів «Крайслера», «Форда» і «Дженерал Моторз» торік зменшився на 6 відсотків, а в цілому попит на детройтську продукцію відступив до рівня 1998-го року.

The Mini Cooper S

Dodge ZEO

Chrysler ecoVoyager

Автобудівники змушені переорієнтуватися, тим більше, що місяць тому президент Джордж Буш підписав ухвалений Конгресом закон, що зобов‘язує до 2020 року підвищити економічність машин на 40 відсотків, зменшити споживання пального. В Нью-Йорку та інших великих містах до бензину додають етанол, кукурудзяний спирт, але Рік Вагонер, генеральний директор «Дженерал Моторз», каже, що до повсюдного поширення ще далеко: «Заправок, які мають етанол, у нас поки що лише 1400 зі 170 тисяч заправних станцій у Сполучених Штатах. Ми повинні збільшити цю кількість».

Авта з гібридними двигунами, бензо-електричними, перейшли вже з категорії концептуальних до комерційних моделей. «Форд» пропонує свій крос-овер «Ескейп», «Тойота» – «Пріус», «Кемрі» і нову модель «Ей-Бет», «Дженерал Моторз» – «Шевроле-Волт». Німецька компанія «БМВ» показує у Детройті дизельну версію свого всюдихода «Екс-п’ять», який збирають на конвеєрі у Південній Кароліні.

The Saturn Vue Green Line Plug-in Hybrid

Автосалон у Детройті триватиме до неділі, 27 січня.

Радіо "Свобода", фото Reuters

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