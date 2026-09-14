Розкуповують кросовери: названо нові авто, які беззаперечно домінують на ринку України

У приватних покупців найбільшим попитом користувалися Toyota RAV4, Hyundai Tucson та Toyota Camry.

Минулого місяця українці придбали близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. Із загальної кількості 65% машин придбали приватні клієнти, тоді як ще 35% припало на юридичних осіб, повідомляє "УкрАвтопром".

Порівняно із серпнем 2025 року продажі нових легкових автомобілів приватним клієнтам скоротилися на 33%, тоді як у корпоративному сегменті падіння становило 12%.

У приватному секторі переважають кросовери: чотири з п’яти найпопулярніших моделей у п’ятірці лідерів належать до цього класу. Лідером із великим відривом виступає Toyota RAV4 – її продажі більш ніж удвічі перевищують результат Hyundai Tucson, який посідає друге місце.

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ТОП-5 моделей у приватних покупців:

Toyota RAV4 – 375 од. Hyundai Tucson – 162 од. Toyota Camry – 116 од. BYD Sea Lion 06 – 114 од. Mazda CX-5 – 112 од.

Якщо казати про авто для бізнесу, то у цьому сегменті також переважають кросовери. Водночас Škoda Octavia майже зрівнялася за популярністю з лідером списку Renault Duster.

ТОП-5 моделей у юридичних осіб:

Renault Duster – 201 од. Škoda Octavia – 197 од. Toyota Yaris Cross – 100 од. Škoda Kodiaq – 80 од. Toyota RAV4 – 70 од.

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У серпні в Україні зареєстрували близько 4,4 тисячі автомобілів із дизельними силовими установками. Порівняно із серпнем минулого року показник скоротився на 12%. У рейтингу нових машин із дизельними двигунами домінують кросовери та позашляховики – вони зайняли майже всі перші позиції. Найпопулярнішим у цьому сегменті став Renault Duster, який майже вдвічі випередив Toyota Land Cruiser Prado, що посів друге місце.

Крім того, в останній місяць літа український автопарк поповнили майже 3,9 тисячі гібридних легковиків із силовими установками HEV та PHEV. Порівняно з серпнем минулого року їхня кількість зросла на 38%.

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