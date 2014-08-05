Синоптики прогнозують українцям десять днів 30-градусної спеки

На Сході України буде найгарячіше – до 39 за Цельсієм.

Решта країни має пережити в окремі дні до 35 градусів, ідеться в сюжеті ТСН.

Пощастить лише Заходу – там і дощитиме, і буде не так спекотно. Лише до 30 градусів.

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Майже по всій країні рівень пожежної небезпеки досяг найвищої – п'ятої категорії.

Єдині, хто радіють сухій погоді, хлібороби. Вони без проблем збирають збіжжя. І цього року Україна може отримати небувалий ледь не за всю історію врожай озимої пшениці.

Така спекотна погода загалом не характерна для серпня. Однак це вже не дивина для синоптиків.

"Відхилення від норми сьогодні має місце. По температурному режиму на 4-8 градусів вище за норму для цих днів. Таким чином можна говорити, що це аномалія", - пояснив директор українського гідрометцентру Микола Кульбіда.