Аномальна спека в Україні триматиметься до середини серпня

Про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда.

"До середини місяця яких-небудь істотних змін температурного режиму не буде", - пояснив Кульбіда, додавши, що зниження температури на кілька градусів може відбутися після 15 серпня, передає РБК-Україна.

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Він зазначив, що така погода для цього періоду є аномальною.

"Це аномалія, але враховуючи фактор глобального потепління, то це може скоро стати нормою для літнього періоду", - сказав директор Гідрометцентру.

В той же час Кульбіда зазначив, що в деяких областях України найвищий рівень пожежної небезпеки перевищено в 2-5 разів.

"Станом на сьогодні показник небезпеки майже у всіх регіонах України досяг найвищого п'ятого класу, а в деяких областях цей показник перевищено у 2-5 разів", - сказав він.

За його словами, спекотна погода, яка буде найближчим часом, буде тільки підвищувати рівень пожежної небезпеки.