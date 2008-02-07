В Одесі тролейбус зім`яв легковик та вибив двері в банк
14:21, 07 лютого 2008Разное
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Сьогодні вранці в Одесі тролейбус, що здійснював рейс за маршрутом №1, протаранив стіну офісу «ПроКредит Банку» на вулиці Буніна, 33.
Як передає кореспондент УНІАН, наїзд на офіс було викликано спробою водія тролейбуса запобігти зіткненню з легковим автомобілем, що раптово виїхав із провулку Красний на вулицю Буніна. Проте уникнути аварії не вдалося. Внаслідок зіткнення з легковиком тролейбус виїхав на зустрічну смугу й зім`яв один із припаркованих біля узбіччя автомобілів.
Зупинити машину водію не вдалося, поки тролейбус не зіткнувся на тротуарі зі стіною банківської установи й вибив двері офісу.
Госпіталізовано двох пасажирок тролейбуса.
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