В Одесі тролейбус зім`яв легковик та вибив двері в банк

Сьогодні вранці в Одесі тролейбус, що здійснював рейс за маршрутом №1, протаранив стіну офісу «ПроКредит Банку» на вулиці Буніна, 33.

Як передає кореспондент УНІАН, наїзд на офіс було викликано спробою водія тролейбуса запобігти зіткненню з легковим автомобілем, що раптово виїхав із провулку Красний на вулицю Буніна. Проте уникнути аварії не вдалося. Внаслідок зіткнення з легковиком тролейбус виїхав на зустрічну смугу й зім`яв один із припаркованих біля узбіччя автомобілів.

Зупинити машину водію не вдалося, поки тролейбус не зіткнувся на тротуарі зі стіною банківської установи й вибив двері офісу.

Госпіталізовано двох пасажирок тролейбуса.